شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. شعبان يحيى بطل رفع الأثقال: بحب عادل أدهم ومحمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هو شعبان يحيى نجم منتخب رفع الأثقال البارالمبى، وبطل الأولمبياد.



شعبان بطل الاثقال

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن رفع الأثقال؟

تنسيق الزهور

هل تحب دخول المطبخ؟

جدا، وهناك بعض الأكلات التى يطلبها منى زوجتى وأولادى.



بطل رفع الاثقال

ما الأكلة التى تفضلها؟

الأكلات الدسمة بشكل عام.

من نجمك المفضل من الممثلين؟

عادل أدهم

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

فى الزمن الماضى محمد حازم لاعب الإسماعيلى الراحل، وحاليا محمد صلاح طبعا.



شعبان يحيى رفع الاثقال

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

صاحب ومدير شركة.



شعبان يحيى

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟

فى السينما العالمية سلفستر ستالونى، والمصرية أحمد عز.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الفورمال.