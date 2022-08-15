شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب شباب السلة: مصر تفوقت على 8 منتخبات كانت مؤهلة لحصد بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو أبو الخير، المدير الفني لمنتخب شباب السلة تحت 18 سنة، أن البطولة الأفريقية التي توج بها المنتخب بمدغشقر جاءت نتيجة لجهد وتعب كل المنتخب من لاعبين ومدربين وإداريين.

وأضاف أبو الخير، فى تصريحات خاصة لليوم السابع من مدغشقر، أن البطولة الأفريقية التي توج بها الفراعنة من أقوى البطولات التى أقيمت بعد انتهاء فترة كورونا، وأنه كان المتوقع عدم مشاركة كل هذه الدول والتى وصلت إلى 9 دول، إلا أن الجميع شارك، وقدم أداءً قوياً، وظهر ذلك فى المباريات.

وأشار مدرب منتخب شباب السلة إلى أن هناك 8 دول من التي شاركت فى البطولة كانت مؤهلة للفوز باللقب، فى ظل الخبرات والقوة، ولكننا شاركنا بروح المكسب، وتوج الله جهدنا باللقب.

وتعود بعثة منتخب السلة شباب وشابات إلى القاهرة فجر الأربعاء بعد التأهل رسميا إلى كأس العالم ، والتتويج بأفريقيا على مستوى الأولاد، والوصافة لمنتخب البنات.