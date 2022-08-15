شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشارك فى بطولة الوحدة الدولية لكرة السلة بأبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك فريق كرة السلة رجال بنادى الزمالك فى منافسات بطولة الوحدة الدولية، المقرر إقامتها بأبو ظبى خلال الفترة من 19 إلى 27 أغسطس الجارى.

ومن المقرر أن يعلن أحمد مرعى المدير الفني لفريق كرة السلة بالنادى قائمة الفريق المقرر مشاركتها فى البطولة، فى إطار الاستعداد للبطولات المحلية المقبلة، سواء دورى مرتبط أو سوبر أو بطولة كأس مصر.

ويصل الأمريكي تو هولواى، محترف فريق السلة بنادى الزمالك، القاهرة غدا الثلاثاء، بعد إتمام التعاقد مع القلعة البيضاء لتدعيم صفوف سلة الزمالك بالموسم الجديد.

وكان الزمالك قد تعاقد مع خالد عبد الناصر لاعب فريق طنطا، ووليد عبد الجواد لاعب الجزيرة، بالإضافة إلى عبد الرحمن سعد الذى يحمل الجنسية المصرية والقطرية وبالتالى لن يعامل معاملة صفقات اللاعبين الأجانب.