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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو بشبكة "سكاي سبورتس"، حقيقة تهديد مانشستر يونايتد لنجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو بفسخ عقده مع النادي الإنجليزي.

ما هي حقيقة تهديد مانشستر يونايتد لللنجم كريستيانو رونالدو بفسخ عقده؟

وترددت أنباء مؤخرا أن نادي مانشستر يونايتد حذر رونالدو، وطالبه بتغيير سلوكه وتصرفاته، وإلا ستقوم إدارة النادي بفسخ عقده.

ونفى فابريزيو رومانو، صحة هذه التقارير مؤكدا أن المهاجم البرتغالي سيظل جزءا من مشروع مانشستر يونايتد ولا توجد أي نية للاستغناء عنه.

كما أكد الصحفي الموثوق، أن هذا هو التفكير السائد داخل مانشستر يونايتد، والهولندي إريك تين هاج أيضا.



ويعاني مانشستر يونايتد منذ انطلاق الموسم بعدما تلقى هزيمتين في الجولتين الأولى والثانية من البريميرليج آخرهم الخسارة برباعية نظيفة على يد نظيره برينتفورد.

الجدير بالذكر أن رونالدو، قد أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي، خلال الصيف الحالي، إلا أنه فشل في إيجاد عرض أخر له، بعدما رفضت عدة أندية فكرة التعاقد مع البرتغالي.

كشفت شبكة "BT sports" البريطانية، عن التشكيل الأفضل في تاريخ المسابقة منذ إطلاقها قبل نحو 30 عاما، الذي أشعل حالة من الجدل بسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجاءت نتائج التصويت الذي أعلنت عنه القناة البريطانية التي تنقل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بناء على تصويت الجماهير، وهي العملية التي شارك فيها نحو 200 ألف مشجع.

وضمت التشكيلة 3 لاعبين فقط من الذين يلعبون في الوقت الحالي، أبرزهم المصري محمد صلاح، والذي يتواجد ضمن أفضل 20 هدافا في تاريخ المسابقة، بالإضافة إلى تواجد الهولندي فيرجيل فان دايك، والبلجيكي كيفن دي بروين، الفائز بجائزة أفضل لاعب من الرابطة في الموسم الماضي.

في المقابل، غاب عن التشكيلة العديد من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي على مر التاريخ، في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: بيتر شمايكل.

خط الدفاع: أشلي كول – فيرجيل فان دايك – ريو فيردناند – جاري نيفل.

خط الوسط: ستيفن جيرارد – كيفين دي بروين – باتريك فيرا.

خط الهجوم: محمد صلاح – آلن شيرار – تيري هنري.

تشكيل الدوري الإنجيزي التاريخي يثير الجدل

وعلى الرغم من أن التصويت تم بناء على تصويت الجماهير، فإن الجماهير عبرت عن غضبها من تلك الاختيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت معظم الانتقادات بسبب غياب كريستيانو رونالدو، وكذلك الإنجليزي جون تيري، مدافع تشيلسي التاريخي، وزميله السابق التشيكي بيتر تشيك، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق.

وضمن منافسات الجولة الثانية، من الدوري الانجليزي الممتاز، يستعد محمد صلاح للمشاركة في مواجهة ليفربول ضد كريستال بالاس اليوم الاثنين.

يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، يعيش حاليا أسوأ فترة في مسيرته كلاعب محترف.

فبعد ساعات قليلة من الخسارة المذلة لفريقه مانشستر يونايتد أمس السبت على يد برينتفورد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، ترددت أنباء عن رفض ناديين آخرين التعاقد مع النجم البرتغالي الذي يريد الرحيل عن "الشياطين الحمر" للانتقال إلى فريق يضمن له المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعدما فشل يونايتد في حجز مقعده في البطولة القارية المرموقة.

ويحاول خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، العثور على فريق جديد للنجم البرتغالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث ارتبط اسم "الدون" بأندية بايرن ميونخ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ونابولي الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي ولكن جل هذه الأندية نفت اهتمامها بالتعاقد مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

وفي صدمة جديدة لرونالدو، فجرت صحيفة "كورييري" الإيطالية، مفاجأة كبرى بعد أن كشفت عن عرض خورخي مينديز، وكيل رونالدو، اللاعب على قطبي ميلانو.

وقال التقرير إن الوكيل الشهير قام بعدة اتصالات مع إنتر وميلان لإقناع الفريقين بضم نجم مانشستر يونايتد.

وقوبل طلب مينديز بالرفض من الناديين بسبب الراتب المرتفع للبرتغالي، والذي يقارب 24 مليون يورو، حسب التقرير.

تجدر الإشارة إلى أن نافذة سوق الانتقالات الصيفية الحالية، ستغلق في معظم الدوريات الأوروبية في الأول من سبتمبر المقبل.