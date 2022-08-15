أبرزها قمة الزمالك والإسماعيلي ومواجهة ليفربول وكريستال بالاس.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الإثنين، الموافق 15 أغسطس 2022، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة، سواء على الصعيد المحلي او الأوروبي.

وسيلتقي الزمالك مع نظيره الإسماعيلي مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، فيما يواجه ليفربول فريق كريستال بالاس في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

كأس مصر

الزمالك ضد الإسماعيلي وتنطلق المباراة في تمام 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على ON Time Sports 1.

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول ضد كريستال بالاس وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

أتلتيك بيلباو ضد ريال مايوركا وتنطلق المباراة في تمام 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

خيتافي ضد أتلتيكو مدريد وتنطلق المباراة في تمام7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

ريال بيتيس ضد إلتشي وتنطلق المباراة في تمام 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا ضد نابولي وتنطلق المباراة في تمام 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports Fr 4 HD max

يوفنتوس ضد ساسولو وتنطلق المباراة في تمام 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 2 FR

الدوري البرتغالي

ماريتيمو ضد تشافيس وتنطلق المباراة في تمام 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Sport TV1 Portugal

أروكا ضد جل فيسنتي وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Sport TV1 Portugal

باكوس دي فيريرا ضد بورتيمونينسي وتنطلق المباراة في تمام 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Sport TV1 Portugal