شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب الطائرة يهزم رواندا فى انطلاق مشواره ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة على رواندا بنتيجة 3/0 فى أول مشواره ببطولة أفريقيا التى تستضيفها تونس.

وعقد مساء أمس الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 21 سنة للشباب، والتى تستضيفها تونس بدءاً من اليوم الاثنين بمشاركة المنتخب الوطنى .

ووصلت بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 سنة إلى تونس السبت. وتتكون بعثة منتخب مصر تحت 21 سنة من:

رئيس البعثة : الدكتور وائل قنديل

المشرف الفنى لمنتخب الناشئين والشباب : بيرسى اونكن

المدير الفنى للفريق : هانى مصيلحى

المدرب العام : اسلام عثمان

المحلل التقنى : احمد سعيد

المدير الادارى : محمد رمضان

طبيب الفريق : الدكتور محمد يونس

أخصائي العلاج الطبيعى : الدكتور سامح نور

اللاعبون:

١- ياسين محمد عيد

٢- محمد ياسر حسن

٣- زياد أسامة عبد الغنى

٤- احمد ياسر سعيد

٥- على وائل روؤف

٦- احمد وائل قنديل

٧- حازم اشرف رشاد

٨- حمزة حمدى الصافى

٩- أحمد إبراهيم عبدالسميع

١٠- عبد الرحمن احمد الشحات

١١- عبد الله أسامة سرور

١٢- ياسين أشرف أبو الحسن.