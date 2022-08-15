شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب الطائرة يهزم رواندا فى انطلاق مشواره ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة على رواندا بنتيجة 3/0 فى أول مشواره ببطولة أفريقيا التى تستضيفها تونس.
وعقد مساء أمس الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 21 سنة للشباب، والتى تستضيفها تونس بدءاً من اليوم الاثنين بمشاركة المنتخب الوطنى .
ووصلت بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 سنة إلى تونس السبت. وتتكون بعثة منتخب مصر تحت 21 سنة من:
رئيس البعثة : الدكتور وائل قنديل
المشرف الفنى لمنتخب الناشئين والشباب : بيرسى اونكن
المدير الفنى للفريق : هانى مصيلحى
المدرب العام : اسلام عثمان
المحلل التقنى : احمد سعيد
المدير الادارى : محمد رمضان
طبيب الفريق : الدكتور محمد يونس
أخصائي العلاج الطبيعى : الدكتور سامح نور
اللاعبون:
١- ياسين محمد عيد
٢- محمد ياسر حسن
٣- زياد أسامة عبد الغنى
٤- احمد ياسر سعيد
٥- على وائل روؤف
٦- احمد وائل قنديل
٧- حازم اشرف رشاد
٨- حمزة حمدى الصافى
٩- أحمد إبراهيم عبدالسميع
١٠- عبد الرحمن احمد الشحات
١١- عبد الله أسامة سرور
١٢- ياسين أشرف أبو الحسن.