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منتخب شباب الطائرة يهزم رواندا فى انطلاق مشواره ببطولة أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة على رواندا بنتيجة 3/0 فى أول مشواره ببطولة أفريقيا التى تستضيفها تونس.

 

وعقد مساء أمس الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 21 سنة للشباب، والتى تستضيفها تونس بدءاً من اليوم الاثنين بمشاركة المنتخب الوطنى .

 

ووصلت بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 سنة إلى تونس السبت. وتتكون بعثة منتخب مصر تحت 21 سنة من:

 

رئيس البعثة : الدكتور وائل قنديل 

المشرف الفنى لمنتخب الناشئين والشباب : بيرسى اونكن

المدير الفنى للفريق :  هانى مصيلحى 

المدرب العام : اسلام عثمان 

المحلل التقنى : احمد سعيد 

المدير الادارى :  محمد رمضان 

طبيب الفريق : الدكتور محمد يونس 

أخصائي العلاج الطبيعى : الدكتور سامح نور 

 

اللاعبون: 

١- ياسين محمد عيد 

٢- محمد ياسر حسن 

٣- زياد أسامة عبد الغنى 

٤- احمد ياسر سعيد  

٥- على وائل روؤف

٦- احمد وائل قنديل  

٧- حازم اشرف رشاد 

٨- حمزة حمدى الصافى 

٩- أحمد إبراهيم عبدالسميع

١٠- عبد الرحمن احمد الشحات 

١١- عبد الله أسامة سرور 

١٢- ياسين أشرف أبو الحسن.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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