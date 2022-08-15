شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعيينه بجهاز المنتخب الأوليمبى.. 10 معلومات عن شيتوس مدرب الفراعنة الصغار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، وتم تعيين وائل رياض مدربا مساعدا للمنتخب الأولمبي، فيما تم تعيين عصام الحضري مدربا لحراس مرمى المنتخب الأولمبي، ونرصد أهم المعلومات عن شيتوس مدرب الفراعنة الصغار في السطور التالية..

1_شيتوس صاحب الـ 40 عاماً من مواليد 2 أغسطس 1982.

2_انضم وائل رياض لصفوف ناشئى الأحمر فى موسم 98 /1999، وتم قيده بالفريق الأول فى موسم 2003 / 2004

3_كانت مشاركته الأولى مع الأهلى أمام فريق سكة حديد سوهاج فى مسابقة الدورى الممتاز موسم 2000 / 2001، والتى انتهت بفوز الشياطين الحمر برباعية.

4_تمتع شيتوس بالتسديدات والتمريرات القاتلة والتحركات والمهارات الفردية، وبرز نجم شيتوس فى بطولة كأس العالم للشباب والتى استضافتها الأرجنتين فى 2001 وحقق خلالها الميدالية البرونزية، ومن بعدها البطولة الفرانكوفونية تحت القيادة الفنية لشوقى غريب.

5_تزوج وائل رياض شيتوس من ابنة الراحل ثابت البطل حارس مرمى الأهلى فى السبعينيات والثمانينيات، ومدير الكرة بالفريق الأول لسنوات طويلة.

6_ تسببت الإصابات المتتالية لشيتوس فى إبعاده عن الأهلي ليلعب بعدها لأندية حرس الحدود والاتصالات والجونة بعد الرحيل عن الأهلى ليتجه للعمل الإعلامى ثم التدريب

7_ تواجد شيتوس في وقت سابق مدربا لمنتخب مصر الأولمبي وحصل معهم على كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى أقيمت فى مصر خلال نوفمبر 2019، والتأهل لأولمبياد طوكيو التى ودعها بالخسارة من البرازيل بهدف دون رد في دور الثمانية للبطولة.

8_علق شيتوس على قرار اختياره مدرباً للمنتخب الاوليمبى قائلا :" سعيد بالطبع لكوني سأعمل مع ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي، فمدرسته مُختلفة، عملت مع المدرب الوطني والآن سأعمل مع المدرب الأجنبي". وأضاف: "المدرسة البرازيلية بالنسبة لي مدرسة جديدة، أي حاجة هتطلب مني هعملها بشكل كويس إن شاء الله دعما للمنتخب".وتابع: "متفائل جدا بمنتخب مصر الأولمبي، نمتلك لاعبين مميزين".

9_ كشف وائل رياض المدرب المساعد في الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، أولى مطالبه من ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائلا"لازم نكلم اللاعيبة ونقولهم إن اللي عايز يبقى في المنتخب الأولمبي لازم تبقى رجله في الملعب وبيشارك باستمرار".

10_ اتحاد الكرة قد أعلن رسميا تعيين ميكالي مديرًا فنيًا للمنتخب الأولمبي خلال الفترة المقبلة حتى أوليمبياد باريس 2024 ، ويضم الجهاز المعاون لـ ميكالي كلا من، تياجو كونيا المدرب المساعد.. ليوناردو فاجونديس مخطط الأحمال.. جواو بيدرو محلل الأداء.

ميكالي قاد المنتخب البرازيلي للميدالية الذهبية الأولى في تاريخه في كرة القدم بالألعاب الأوليمبية، في أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.