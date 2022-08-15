فيتوريا يزور سيراميكا اليوم ويجتمع مع أحمد سامى

القاهرة - سامية سيد - يزور روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الجهاز الفني لنادي سيراميكا بقيادة أحمد سامي، مساء اليوم، للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالدوري المصري. كما يتواجد فيتوريا فى الخامسة مساءً بنادى فيوتشر للاجتماع بـ علي ماهر المدير الفني للفريق.

ويواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا زيارته للأندية، ويتواجد اليوم، الاثنين، فى تدريبات نادي فيوتشر للاجتماع بالجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر، بعد زيارة الجهاز الفني للمنتخب أندية الزمالك والأهلي وسموحة والاتحاد السكندري وفاركو وبيراميدز؛ للتعرف عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفرق في الدوري الممتاز.

واستقبل نادي بيراميدز الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، أمس الأول، السبت، فى إطار زياراته لأندية الدوري المصري الممتاز، وعقد جلسات مع الأجهزة الفنية لمناقشة شكل التحضيرات خلال المرحلة المقبلة، وخطط الإعداد وتنسيقها بين الأندية والمنتخب.