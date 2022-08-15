شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يزور سيراميكا اليوم ويجتمع مع أحمد سامى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يزور روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الجهاز الفني لنادي سيراميكا بقيادة أحمد سامي، مساء اليوم، للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالدوري المصري. كما يتواجد فيتوريا فى الخامسة مساءً بنادى فيوتشر للاجتماع بـ علي ماهر المدير الفني للفريق.
ويواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا زيارته للأندية، ويتواجد اليوم، الاثنين، فى تدريبات نادي فيوتشر للاجتماع بالجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر، بعد زيارة الجهاز الفني للمنتخب أندية الزمالك والأهلي وسموحة والاتحاد السكندري وفاركو وبيراميدز؛ للتعرف عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفرق في الدوري الممتاز.
واستقبل نادي بيراميدز الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، أمس الأول، السبت، فى إطار زياراته لأندية الدوري المصري الممتاز، وعقد جلسات مع الأجهزة الفنية لمناقشة شكل التحضيرات خلال المرحلة المقبلة، وخطط الإعداد وتنسيقها بين الأندية والمنتخب.