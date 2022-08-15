شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الزمالك مع صافرة محمد عادل هذا الموسم قبل مواجهة الإسماعيلى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مواجهة الزمالك ونظيره الإسماعيلي، في إطار دور الـ 16 بكأس مصر.

ومن المقرر أن يدير المباراة تحكيميا محمد عادل، ويعاونه كل من أحمد توفيق وشريف عبدالله، والحكم الرابع صبري إبراهيم.

وسيتواجد في غرفة تقنية الفيديو الحكم محمد دسوقي ومساعده محمد محمود لطفي.

وأدار محمد عادل مباراتين للزمالك هذا الموسم، الأولى كانت أمام الأهلي وخسرها الأبيض بخمسة أهداف مقابل ثلاثة والثانية أمام فاركو وانتهت بالتعادل بدون أهداف.

وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة الاسماعيلى غياب الثلاثي محمود حمدي الونش وأيمن حفني وسيف فاروق جعفر، بالإضافة لعودة اللاعب عمر السعيد.

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي:" محمد عواد - محمد نديم- محمود علاء – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي- إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"– سيد عبدالله "نيمار"- سيف الجزيري - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه".