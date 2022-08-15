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تعرف على مواجهات ربع نهائي كأس مصر قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك تحدياً صعباً فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، حينما يواجه الإسماعيلى  باستاد القاهرة الدولى فى ختام منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات كلاسيكو أولاد العم.

اقتربت معالم الدور الربع نهائى لبطولة كأس مصر من الاكتمال، وضرب فريق البنك الأهلي موعداً مع الثمانية الكبار فى كأس مصر، بعدما تفوق الأهلي على المقاصة بالأمس.

مواجهات ربع نهائى كأس مصر 
 

البنك الأهلي & بيراميدز

 

المقاولون العرب مع الأهلي

 

المصرى مع (الفائز من الزمالك والإسماعيلي)


سموحة أول المتأهلين لنصف النهائي

حقق فريق سموحه فوزًا غاليًا على منتخب السويس بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جرت بينهما باستاد السويس ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر ليتأهل الموج الأزرق للدور نصف النهائي للبطولة .

أحرز هدفى المباراة محمد نادى في الدقيقة 75 وأضاف سيلا الهدف الثانى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع .

ورغم فارق الإمكانيات الكبير بين الفريقين إلا أن ذلك لم يظهر طوال أحداث المباراة وظهر فريق السويس بشكل جيد جدا خاصة في الشوط الأول وكان ندا قويا للمنافس ، إلا أن القدرات البدنية لأبناء الغريب قلت في الشوط الثانى خاصة وأنهم مازالوا في فترة الإعداد للموسم الجديد بخلاف سموحة الذى مازال يخوض مباريات الدورى.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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