شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات ربع نهائي كأس مصر قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك تحدياً صعباً فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، حينما يواجه الإسماعيلى باستاد القاهرة الدولى فى ختام منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات كلاسيكو أولاد العم.

اقتربت معالم الدور الربع نهائى لبطولة كأس مصر من الاكتمال، وضرب فريق البنك الأهلي موعداً مع الثمانية الكبار فى كأس مصر، بعدما تفوق الأهلي على المقاصة بالأمس.

مواجهات ربع نهائى كأس مصر

البنك الأهلي & بيراميدز

المقاولون العرب مع الأهلي

المصرى مع (الفائز من الزمالك والإسماعيلي)