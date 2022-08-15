جمال علام يجتمع بالحكام فى حضور كلاتنبرج.. صور

القاهرة - سامية سيد - حرص جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، على الاجتماع بلجنة الحكام فى حضور الخبير التحكيمي مارك كلاتنبرج وحكام الدورى الممتاز فى مقر اتحاد الكرة، وحرص جمال علام على تحفيز الحكام، وأكد على مساندة اتحاد الكرة لهم، وتوفير جميع الطلبات الخاصة باللجنة.

وأكد جمال علام موافقة المجلس على المعسكرات التي طلبها مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة، والموافقة على البرامج التى حددها كلاتنبرج للنهوض بالتحكيم.

فى سياق متصل، عقد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، اجتماعا اليوم مع الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج المسئول عن منظومة التحكيم المصري، لمناقشة خطة واستراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق الاجتماع إلى شكاوى الأندية المقدمة ضد بعض الحكام خلال الموسم الحالي، وسيقوم كلاتنبرج بنظر ودراسة جميع الشكاوى والاجتماع بالأطقم المسئولة عن تلك المباريات والحالات لمناقشتها.

وتم الاتفاق مع كلاتنبرج علي أن يقوم بتعيين الحكام في المباريات بداية من الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدوري الممتاز وكذلك مباريات دور ال16 لكأس مصر، حيث سيبدأ كلاتنبرج مهمته في الحادية عشر صباح الغد بعقد اجتماع مع أعضاء لجنة الحكام الرئيسية بمقر الاتحاد.