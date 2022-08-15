شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يطالب اتحاد الكرة بإنهاء المباريات فى العاشرة مساءً.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو هيئة استاد القاهرة من اتحاد الكرة إنهاء المباريات التى يتم إقامتها على ملعب الاستاد مبكرا، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأرسل استاد القاهرة خطابا رسميا لاتحاد الكرة يطلب فيه إنهاء المباريات في العاشرة مساءً، على أن يتم إخلاء الاستاد ومغادرة الفرق قبل الحادية عشرة، فى ظل قرار ترشيد الاستهلاك.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أهمية تطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تم إعلانها مؤخراً، بهدف توفير الغاز الطبيعي لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبي، مشيرا الى اهمية دور المواطن في دعم تلك الجهود من خلال الوعي بأهمية الحفاظ على موارد الوطن وثرواته.

حيث إن الإنارة الخاصة بالميادين والمبانى الحكومية بعد إنتهاء ساعات العمل الرسمى سيتم غلق الإضاءة الخاصة بالمبانى من الخارج، ما عدا الأماكن التي لا يمكن إغلاق الإضاءة بها لطبيعتها الخاصة، وكذلك غلق المولات فى التوقيت الصيفى فى الـ11 مساء وكل تلك الأمور كمرحلة مبدئية من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء.