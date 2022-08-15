شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حمزة الجمل مع الإسماعيلى قبل مواجهة الزمالك بالكأس الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره الإسماعيلى على استاد القاهرة الدولى في ختام منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر في مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات كلاسيكو أولاد العم.

يتسلح الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل بالانتفاضة التى حققها الدراويش في الأسابيع الأخيرة للمسابقة، والتى أدت لتحسين موقعه فى جدول المسابقة وهروبه من شبح الهبوط.

ونجح حمزة الجمل فى إعادة البسمة على وجوه جماهير الدراويش فى واحدة من أصعب مواسم الفريق عبر التاريخ، واستطاع الفريق أن يسير بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالى بجدول مسابقة الدورى العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ توليه المسئولية يوم 2 مايو الماضي.

ولعب الدراويش خلال هذه الفترة 13 مباراة بمسابقة الدورى، فاز 7 تعادل 4 خسر 2، له 16 هدفًا عليه 11 هدفًا، كلين شيت 8 لقاءات.