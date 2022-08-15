شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية جديدة تنتظر عمار حمدى فى الأهلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمار حمدى لاعب خط وسط النادى الأهلى خلال الأيام القليلة المقبلة لفحوصات طبية جديدة لمتابعة استجابته للبرنامج التأهيلي للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التي أجراها قبل عدة أشهر.

وتلقى عمار حمدى طعنة الرباط الصليبى تبعده عن الملاعب تسعة أشهر كاملة بحالة من البكاء الهستيرى، لاسيما أن اللاعب كان يستعد لتثبيت أقدامه فى تشكيل الأهلى واستغلال الغيابات العديدة فى صفوف فريقه لاعتماد أوراقه لاعباً متألقاً بالرداء الأحمر.

وتعرض عمار حمدى لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في الإمارات، لخوض منافسات بطولة ‏كأس العالم للأندية التي نجح خلالها الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

عمار حمدى كان أحد عناصر منتخب مصر الأولمبى الأساسية، وساهم فى الفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة فى 2019، حيث يعد من اللاعبين الموهوبين الصاعدين بقوة في الكرة المصرية بحسب وصف خبراء اللعبة، ويُجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر وصانع ألعاب.

وشارك عمار حمدى مع الأهلى في خمس مباريات فقط بواقع 69 دقيقة، فيما شارك مع الاتحاد السكندرى فى 47 لقاء بواقع 3371 دقيقة وسجل 4 أهداف وصنع ستة أهداف أخرى فيما شارك مع طلائع الجيش في 16 مباراة بواقع 1039 دقيقة وشارك مع نادى النصر في 18 مباراة وسجل هدف وصنع مثله في 1023 دقيقة.

واجمالا شارك عمار حمدى فى 86 مباراة طوال رحلته مع الساحرة المستديرة بإجمالى 5502 دقيقة سجل خلالها 5 أهداف وصنع ثمانية أهداف أخرى وتوج مع المنتخب الأولمبى بكأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً وشارك مع الفراعنة الصغار في أولمبياد طوكيو.