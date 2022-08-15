شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مواجهة جمعت الزمالك والإسماعيلى فى كأس مصر قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الزمالك والإسماعيلى باستاد القاهرة الدولى فى ختام منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، فى مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات كلاسيكو أولاد العم.

تعد هذه المواجهة رقم 20 فى تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلى فى بطولة الكأس، حيث تواجه الزمالك مع الإسماعيلى 19 مباراة فى بطولة كأس مصر، فاز الأبيض فى 15 مباراة بينما حقق الإسماعيلى الفوز فى مباراتين فقط، وتعادلا فى مباراتين انتهت لصالح الزمالك بركلات الترجيح.

يتسلح الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل بالانتفاضة التي حققها الدراويش في الأسابيع الأخيرة للمسابقة والتي أدت لتحسين موقعه في جدول المسابقة وهروبه من شبح الهبوط.

ونجح حمزة الجمل فى إعادة البسمة على وجوه جماهير الدراويش فى واحدة من أصعب مواسم الفريق عبر التاريخ، واستطاع الفريق أن يسير بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالى بجدول مسابقة الدورى العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ توليه المسئولية يوم 2 مايو الماضي.