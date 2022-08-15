شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه يشارك فى بطولة البريميرليج بأذربيجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، على المشاركة فى منافسات الدورى العالمى "بريميرليج" التى ستقام بأذربيجان خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل.

واستقر اتحاد الكاراتيه على اختيار محمد الحسينى عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة خلال البطولة، على أن يكون أمين الزعبلاوى رئيسا احتياطيا حال حدوث ما يمنع سفر الحسينى.

وقامت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية التى ستقام بلوس أنجلوس 2028، بإدراج الكاراتيه ضمن الرياضات المرشحة للانضمام للبطولة.

ومن المقرر أن يتم حسم الألعاب المشاركة والاختيار النهائي العام المقبل في مدينة مومباي بالهند .

كان الكاراتيه شارك لأول مرة فى الدورات الأولمبية بدورة طوكيو 2020 ، وحققت خلالها فريال أشرف لاعبة المنتخب المصرى الميدالية الذهبية كأول ميدالية ذهبية للعبة فى تاريخ الدورات الأولمبية، طما حققت جيانا فاروق الميدالية البرونزية