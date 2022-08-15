خطوة جديدة من جمال علام بعد الهجوم على الحكام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

حرص جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، على الاجتماع بحكام الدوري المصري الممتاز، للتأكيد على مساندته لهم بعد الهجوم الذي تعرضوا له في الفترة الأخيرة، فيما وافق على طلبات الإنجليزي مارك كلاتينبرج، المشرف الجديد على منظومة التحكيم.

وتعرض حكام الدوري المصري لهجوم كبير بسبب شكاوى عدد من الأندية من الأخطاء التقديرية في مباريات المسابقة.

وكان الأهلي هدد بالانسحاب من البطولتين اللتين ينظمهما اتحاد الكرة، كأس مصر والسوبر المصري، اعتراضًا على أداء الحكام، الذين يعملون تحت مظلة الجبلاية، في مسابقة الدوري التي تديرها رابطة الأندية.

لكن الأهلي قرر في النهاية المشاركة في البطولتين، بعد استجابة اتحاد الكرة لمطالبه.

وتولى مارك كلاتينبرج مهمة الإشراف على منظومة التحكيم، خلفًا لعصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق.

وذكر اتحاد الكرة في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الإثنين "جمال علام حرص على الاجتماع بلجنة الحكام في حضور الخبير التحكيمي مارك كلاتنبرج وحكام الدوري الممتاز في مقر اتحاد الكرة".

وأضاف "جمال علام حفّز الحكام وأكد على مساندة اتحاد الكرة لهم، وتوفير جميع الطلبات الخاصة باللجنة".

وتابع اتحاد الكرة في بيانه "جمال علام أكد موافقة المجلس على المعسكرات التي طلبها كلاتنبرج خلال الفترة المقبلة، والبرامج التي حددها للنهوض بالتحكيم".