صلاح يسعى لفك عقدته من أجل معادلة رقم جيرارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يتطلع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لمعادلة أو كسر رقم الأسطورة ستيفن جيرارد، قائد الريدز السابق، عندما يلتقي الفريق نظيره كريستال بالاس مساء اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويستقبل ليفربول نظيره كريستال في أولى مباريات الفريق على ملعب "أنفيلد" هذا الموسم، عند تمام الساعة 09:00 مساءً في ختام الجولة الثانية من المسابقة.

ومن المتوقع أن يلعب صلاح ضمن التشكيل الأساسي لليفربول في مباراة اليوم، بحثًا عن مواصلة التألق بعدما افتتح رصيد أهدافه في الدوري هذا الموسم أمام فولهام في الجولة الأولى.

رقم جيرارد

وفي حال سجل محمد صلاح هدفًا في مرمى كريستال بالاس اليوم فإنه سيعادل رقم ستيفن جيرارد كثاني أكثر هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ، وإذا سجل ثنائية سينفرد بالرقم.

ويحتل صلاح المركز الثالث في القائمة برصيد 119 هدفًا، متخلفًا بفارق هدف واحد عن جيرارد، صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر القائمة الأسطورة روبي فاولر.

سجل رائع

وما يدعم مساعي صلاح، الذي جدد عقده مع ليفربول مؤخرًا، هو سجله الجيد في المباريات السابقة ضد كريستال بالاس

فالنجم المصري المرشح للفوز بالكرة الذهبية لعام 2022 واجه كريستال بالاس 8 مرات بقميص ليفربول، جاءت كلها في البريميرليج، سجل خلالها 7 أهداف، بمعدل يقترب من هدف في كل مباراة، وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه.

وساهم صلاح بأهداف سواء بالتسجيل أو الصناعة في 7 من المباريات الثماني.

عقدة الجولة الثانية

لكن صلاح يواجه عقدة تقف في طريق وصوله لرقم جيرارد، تتمثل في عدم تسجيله أي هدف في مباريات الجولة الثانية بالبريميرليج بقيمص ليفربول خلال المواسم الخمسة الماضية.

ورغم أن صلاح سجل 8 أهداف في الجولة الأولى من البريميرليج (رقم قياسي) في 6 مواسم متتالية (رقم قياسي آخر)، إلا أنه في كل مرة يفشل في هز الشباك بالجولة التالية.

وواجه صلاح في الجولة الثانية كل من كريستال بالاس نفسه مرتين، وساوثهامبتون، وتشيلسي، وبيرنلي على الترتيب، دون أن يسجل.