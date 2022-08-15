صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة كريستال بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

ينوي الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الاعتماد على داروين نونيز، مهاجم الفريق الجديد، بجوار المصري محمد صلاح، والكولومبي لويس دياز في خط الهجوم ضد كريستال بالاس في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويستضيف ليفربول نظيره كريستال بالاس في أولى مباريات الريدز على ملعب "أنفيلد" هذا الموسم عند تمام الساعة 09:00 مساءً في ختام الجولة الثانية من المسابقة.

وحقق ليفربول التعادل مع فولهام بنتيجة 2-2 في الجولة الافتتاحية، بينما سقط كريستال بالاس على يد آرسنال بثنائية نظيفة.

ومن المتوقع أن يعتمد كلوب على طريقته المعتادة 4-3-3، مع الدفع بالشاب هيرفي إليوت في وسط الملعب.

ويدفع كلوب بمحمد صلاح في التشكيل الأساسي اليوم للمباراة الثالثة على التوالي، بعد مواجهتي مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية، وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حال لعب روبرتو فيرمينو في التشكيل الأساسي اليوم سيخوض مباراته رقم 200 في تشكيل الريدز بالبريميرليج، وإذا سجل سينضم إلى قائمة لاعبي الفريق الذين تمكنوا من التسجيل في كل أيام الأسبوع بالمسابقة، والتي تضم الآن 14 لاعبًا.

ورغم ذلك، تشير التقارير البريطانية إلى أن كلوب سيعتمد على نونيز في قلب الهجوم، بعدما سجل النجم الأوروجوايائي أمام فولهام بعد دخوله بديلا في الشوط الثاني.

ويدخل ليفربول المباراة مثقلًا بالغيابات، حيث يفتقد عدة لاعبين، أبرزهم تياجو ألكانتار، وديوجو جوتا، وأليكس تشامبرلين، وإبراهيما كوناتي، وكورتيس جونز، وكوستاس تسيميكاس رغم عودته للتدريبات، في المقابل استعاد فريق المدرب الألماني خدمات الغيني نابي كيتا.

تشكيل ليفربول لمباراة كريستال بالاس

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندري روبرتسون.

خط الوسط: هيرفي إليوت – فابينيو – جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح – لويس دياز – داروين نونيز.