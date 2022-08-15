فيريرا يدفع بأوباما بدلا من شيكابالا.. تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بيشاي

استقر البرتغالي جيسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة القمة أمام الإسماعيلي مساء اليوم الإثنين في بطولة كأس مصر.

ويستقبل الزمالك نظيره الإسماعيلي عند الساعة 08:00 من مساء اليوم على ستاد القاهرة في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة اليوم، المصري البورسعيدي في الدور ربع النهائي.

وعلم مراسل "الخليج 365" أن فيريرا ينوي الدفع بيوسف أوباما على حساب محمود عبدالرازق "شيكابالا"، الذي بدأ مباراة مصر المقاصة الأخيرة في الدوري المصري الممتاز.

كذلك يستعيد الزمالك خدمات الثنائي حسام عبدالمجيد، وإمام عاشور، حيث يعوض الأول غياب محمود حمدي "الونش" اليوم، فيما يعتمد فيريرا على عبدالله جمعة في الجانب الأيسر.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: عبدالله جمعة – محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" – يوسف أوباما - حازم إمام.

خط الهجوم: سيف الجزيري.