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مصدر لمصراوي: الأهلي يستعيد اثنين من مصابيه قبل مواجهة إيسترن كومباني

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محمد اسماعيل - القاهرة - بات أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا، لاعبا الأهلي، جاهزان للمشاركة في المباريات القادمة، بعد تعافيهما من الإصابات التي أبعدتهما عن الفريق في الفترة الماضية.

ويلتقي الأهلي مع إيسترن كومباني، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دوري we المصري.

وقال مصدر في الأهلي، في تصريحات ليلا كورة، إن الثنائي عبد القادر وكوكا تعافيا تماما من الإصابات، وشاركا في التدريبات الجماعية قبل ثلاثة أيام.

وكان الثنائي قد تعرضا للإصابة بمزق في العضلة الخلفية، وخضعا لبرنامج تأهيلي مكثف.

واختتم المصدر تصريحاته قائلا إن قرار الاعتماد على عبد القادر وكوكا يعود للمدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريش.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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