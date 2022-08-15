ناصر منسي يكشف حقيقة رحيله عن البنك الأهلي بعد "السوبر هاتريك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أكد ناصر منسي، مهاجم البنك الأهلي، أنه مستمر مع فريقه في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أنه يحلم بالانضمام إلى منتخب مصر بعد تألقه في الفترة الأخيرة.

ولفت ناصر منسي الأنظار بعدما سجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" في شباك إنبي خلال مباراة دور الـ16 من بطولة كأس مصر يوم الجمعة الماضي، ليقود فريقه لركلات الترجيح التي حسمت تأهله في النهاية.

ويلعب البنك الأهلي ضد بيراميدز، فريق منسي السابق، في الدور الربع النهائي من البطولة.

ولعب منسي مع البنك الأهلي هذا الموسم 26 مباراة بكل البطولات، سجل خلالها 12 هدفًا، وصنع 3 أهداف لزملائه.

وقال منسي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، "مستمر مع البنك الأهلي في الموسم المقبل، مازالت هناك 3 مواسم في عقدي، لدي أحلام كبيرة مع الفريق، نتمنى تحقيق بطولة كأس مصر".

وأضاف "لا أشغل بالي بما يقال عني، مازلت صغير السن، لدي 24 عامًا فقط، وأسعى لتحقيق الكثير في مسيرتي".

وتابع المهاجم "أحلم باللعب لمنتخب مصر، رحلت عن بيراميدز لأني لم أكن أشارك بشكل أساسي، وانتقلت إلى البنك الأهلي كي يكون بوابة الانضمام للمنتخب".

وكشف منسي "لم أندم على الفترة التي قضيتها مع بيراميدز، لكني لم أحصل على فرصتي كاملة، لعبت فقط بانتظام في الموسم الأول تحت قيادة حسام حسن".

واختتم منسي تصريحات قائلًا "عماد متعب هو مثلي الأعلى، تعلمت منه الكثير، وسجلت أهدافًا على طريقته، لم أتحدث معه من قبل لكني أحبه".