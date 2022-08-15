في الألفية الحالية.. الزمالك لا يخسر من الإسماعيلي بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

تشهد النسخة الحالية من بطولة كأس مصر (2021-2022)، مباراة قمة تجمع بين فريقي الزمالك والإسماعيلي.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي، مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

الزمالك محصن ضد الخسارة من الإسماعيلي

الزمالك لم يتعرض لأي هزيمة في مبارياته ضد الإسماعيلي في كأس مصر، منذ بداية الألفية الحالية، حيث التقى الفريقان في 4 مناسبات، تمكن الأبيض من حسم التأهل فيها جميعا.

والتقى الزمالك والإسماعيلي في نصف نهائي نسخة 2005-2006 من كأس مصر، وبعد انتهاء اللقاء بالتعادل (1-1)، نجح الفريق الأبيض في خطف بطاقة التأهل بركلات الترجيح (4-2).

وبعد 10 سنوات تجدد اللقاء بين الفريقين في نصف نهائي نسخة 2015-2016، وحقق الزمالك حينها فوزا عريضا برباعية دون رد.

وفي نسخة 2017-2018 التقيا مجددا في نصف النهائي أيضا، وفاز الزمالك حينها (4-1).

نسخة الموسم الماضي (2020-2021) شهدت صداما جديدا بين الزمالك والإسماعيلي في دور الـ16، وفاز الفريق الأبيض حينها بهدف دون رد.

وتجدر الإشارة إلى أن الزمالك فاز في 3 من النسخ الأربعة المذكورة (2016 و2018 و2021)، فيما خسر اللقب عام 2006 أمام الأهلي.