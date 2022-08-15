مدرب المقاصة يعلق على ركلة جزاء الأهلي ويتخذ إجراءًا ضد لاعبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أكد عيد مرازيق، مدرب مصر المقاصة، أن ركلة الجزاء، التي حصل عليها الأهلي في الوقت القاتل من مباراة الفريقين التي أقيمت مساء أمس الأحد "واضحة"، مشيرًا إلى أن النادي سيتخذ إجراءات عقابية ضد اللاعبين الذين اعترضوا على الحكم.

وتأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بعدما هزم مصر المقاصة بهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد على ملعب "الأهلي وي السلام" ضمن دور الـ16.

وجاء هدف المباراة من ركلة جزاء حصل عليها الأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء، ونفذها رامي ربيعة بنجاح، لكن هشام حافظ، لاعب مصر المقاصة، اعترض بقوة على الحكم وائل فرحان، ما أدى لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية وطرده.

وقال عيد مرازيق، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، بعد المباراة "ركلة جزاء الأهلي واضحة، وائل فرحان حكم كبير ومحترم، لا توجد قرارات تحكيمية في المباراة تستدعي الاعتراض، وسنتخذ إجراءات ضد اللاعبين الذين اعترضوا على الحكم".

وأضاف "هناك حالة اعتراض من لاعبي مصر المقاصة ضد الحكم في الشوط الأول، وأخرى في الشوط الثاني، لدينا نظام ولا يمكن أن يخرج أحد عن النص، هؤلاء لاعبين صغار السن، ليس لديهم خبرات".

واختتم المدرب تصريحاته بالقول "الانضباط أهم من لعب كرة القدم، والحكام لهم كل الاحترام، لا نعترض على أي قرار تحكيمي في المباراة، لكن ما حدث من اعتراض اللاعبين جاء حزنًا منهم على تقديم أداء جيد في ظل الإمكانيات ثم الخسارة في آخر دقيقة".