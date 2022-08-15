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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، النقاب عن مرشحه للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2022.

ليونيل ميسي يكشف النقاب عن مرشحه للفوز بجائزة الكرة الذهبية

ويرى ميسي أن مهاجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما، هو الأقرب لنيلها هذا العام، حسب تصريحاته لشبكة TyC sports الأرجنتينية.



وقال ليو:" أعتقد أن الكرة الذهبية يجب أن تذهب هذا العام لكريم بنزيما دون أدنى شك، لقد قدم كريم عاما استثنائيا، وظهر بشكل مميز ونجح في الفوز بدوري أبطال، وكان عنصرا مؤثرا في فريقه بداية من دور الستة عشر".

وأضاف ميسي: "بنزيما كان حاضرا في كل مباراة بالمراحل الإقصائية في دوري الأبطال، ولا أظن أن هناك أي شك حول استحقاقه الفوز بالجائزة".

وقررت المجلة الفرنسية، عدم اقتران منافسات كأس العالم بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، حيث يعتمد التصويت فيها على الأداء خلال الموسم الكروي، بدءا من أغسطس 2021 إلى يوليو 2022، بدلا من السنة التقويمية كما كان متبعا من يناير إلى ديسمبر من نفس العام.

وسيعلن عن الفائز بالكرة الذهبية لهذا العام في 17 أكتوبر القادم في باريس

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، آخر من توج بالجائزة العام الماضي للمرة السابعة في مسيرته (رقم قياسي)، ولكنه غاب عن القائمة النهائية لهذا العام نتيجة تراجع مستواه بعد انتقاله من برشلونة إلى سان جيرمان في الصيف الماضي.

كشفت الصحافة الفرنسية سر استبعاد ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، من قائمة أفضل 30 لاعبا في العالم، المرشحين للكرة الذهبية 2022.



وغاب الأرجنتيني ميسي عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022، التي أعلنت عنها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، في سابقة لم تحدث منذ عام 2005.

وأثار استبعاد ميسي من قائمة الكرة الذهبية التي فاز بها "البرغوث" في 7 مرات سابقة كرقم قياسي، غضبا جماهيريا كبيرا بين عشاق كرة القدم.

لكن إيمانويل بوجان الصحفي في "ليكيب" الفرنسية، رد على سؤال لأحد المتابعين عن سر استبعاد ميسي قائلًا: "بالطبع ليو يمتلك وزنا كبيرا في كرة القدم، ظهر 15 مرة في القائمة منذ 2006 إلى 2021، وفاز بالكرة الذهبية 7 مرات، وهو آخر المتوجين بها".

وأكمل: "كان وجود ميسي ضمن النقاشات الخاصة باختيار الـ30 لاعبًا، لكن المعايير الجديدة التي وضعت لاختيار الفائز بالكرة الذهبية لم تخدمه".

وأقر الصحفي الفرنسي بأن "الموسم الأول لميسي في باريس سان جيرمان لم يكن موفقا، بدليل تسجيله فقط 11 هدفًا كأسوأ سجل تهديفي له منذ عام 2006، وبالتالي لم يكن منطقيا دخوله القائمة".

يذكر أن تتويج ميسي بالكرة الذهبية 2021 تسبب في تعرض المجلة الفرنسية لانتقادات حادة، لعدم استحقاق الأرجنتيني للجائزة في رأي كثيرين، مقارنة بما قدمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ السابق وقتها.

فتحت جماهير باريس سان جيرمان النار على كيليان مبابي نجم الفريق بعد المستوى الذي قدمه خلال الفوز على مونبيلييه (السبت) بالدوري الفرنسي.

وسجل مبابي هدفًا وأهدر ركلة جزاء في فوز باريس سان جيرمان بنتيجة 5-2 على مونبيلييه في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، ليكون الهدف هو الأول للاعب هذا الموسم.



واتجه مشجعو باريس سان جيرمان إلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لانتقاد مبابي، بعدما تعمد في إحدى الكرات التوقف عن الركض وتمرير الكرة وعدم مساعدة زملائه في استكمال الهجمة.

وفي إحدى هجمات باريس سان جيرمان، ورغم بدء الهجمة بركض سريع لمبابي بينما كانت الكرة مع أحد زملائه، فإن اللاعب الفرنسي توقف عن الركض بعدما قرر زميله تمرير الكرة إلى الجهة اليمنى لليونيل ميسي، وليس الجهة اليسرى التي يقف فيها مبابي، ليتوقف الأخير بدلا من مواصلة الركض لمساعدة زملائه.

وكتب أحد المتابعين لمبابي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "23 سنة وبهذا الأسلوب، لن يصعد مطلقًا للقمة.. لو كنت المدرب لاستبدلته على الفور".

وفي الإطار نفسه، علق متابع آخر: "هجمة مرتدة، ميسي أخذ الكرة، بينما مبابي توقف عن الركض وسار في الجانب الأيسر، كما لو أنه لا يريد الانخراط في الهجوم".

بينما انتقد أحد المتابعين إدارة سان جيرمان مؤكدا أنها هي التي جعلت مبابي هكذا: "لقد حول باريس مبابي إلى وحش بالعقد الذي منحه إياه، المدرب الجديد جالتييه سيواجه أوقاتًا صعبة، إن مبابي يتصرف كأنه فوق الجميع في النادي، حين لا تمرر له يتوقف عن الركض، شعوره مهم للغاية الآن، علامات سيئة".

وبحسب ما نشرت الصحافة الفرنسية فإن عقد تجديد مبابي لباريس سان جيرمان بعيدًا عن الامتيازات المالية الهائلة منح اللاعب الحق في تقييم المدرب والصفقات التي ينوي النادي التعاقد معها.

وفي إطار متصل، علق أحد المتابعين بالقول: "كل الضغط يقع على عاتقه، لا يمكنه تحمل الضغط مثل نيمار"، وأسهب آخر: "توقف مبابي عن الركض وأهدر فرصة حقيقية.. لاعب عظيم وأسلوب صادم".

يذكر أن مبابي الذي جدد عقده مؤخرًا مع باريس سان جيرمان حتى 2025 بامتيازات مهولة كي لا يرحل إلى ريال مدريد الإسباني، سجل هدفًا وحيدًا من 14 سجلها فريقه في الموسم الجديد حتى الآن في 3 مباريات ما بين الدوري والسوبر الفرنسيين.