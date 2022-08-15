شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للأساسيين فى الأهلى اليوم منعاً للإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض العناصر التى شاركت فى التشكيل الأساسى للأهلى أمس أمام مصر المقاصة مراناً استشفائياً منعاً لتعرضهم للإجهاد، فيما يؤدى البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً استعداداً لمواجهة إيسترن كومبانى فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب بالجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، دون راحة عقب الانتهاء من مباراته ضد المقاصة أمس الأحد في دور الـ16 لبطولة كأس مصر ضمن التحضير لمباراته القادمة ضد إيسترن كومباني ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري .

ويعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريكاردو سواريز على دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف ايسترن كومباني والتعرف على أسلوب لعبه وطريقته الدفاعية التي يمتاز بها الفريق تحت قيادة مدربه علاء عبد العال، والتي تعتمد على التكتل الدفاعي مع الاعتماد على الهجمة المرتدة في تهديد مرمى المنافسين، وكذلك الاعتماد على الكرات الثابتة والعرضيات من الطرفين.