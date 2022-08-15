شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يوجه رسالة رومانسية لزوجته: كل عام وأنتى حبى الأول والأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عصام الحضرى، حارس منتخب مصر السابق، بعيد زواجه، ونشر صورا مع زوجته من خلال حسابه على "إنستجرام" موجها لها رسالة رومانسية قائلا، "واحد من الرجال القلائل المحظوظين بالعالم، لأن صديقتى وعشيقتى وزوجتى هما نفس الشخص، أحبكِ زوجتي.. كلّ عامٍ وأنتى الخير كلّه فى عمرى.. كل عام وأنتى حبى الأول والأخير أسأل الله أن يرضى عنك ويرضيكى ويحفظك لى ولأبنائنا، ويديم محبتنا وودنا.. عيد زواج سعيد يا حبيبتى".



الحضري على انستجرام

وعلى جانب آخر، كان عصام الحضرى حارس منتخب مصر السابق، قد احتفل بذكرى تحطيمه للرقم القياسى كأكبر لاعب يشارك فى كأس العالم وأول حارس عربى وأفريقى يتصدى لركلة جزاء فى كأس العالم.



الحضرى وزوجته



الحضري وزوجته

ونشر عصام الحضرى عبر حسابه على موقع "تويتر"، فيديو لتصديه لركلة جزاء منتخب السعودية أمام مصر فى مونديال العالم فى روسيا، قائلا: "فى مثل هذا اليوم ذكرى تحطيم الرقم القياسى كأكبر لاعب يشارك فى كأس العالم و أول حارس عربى وأفريقى يتصدى لركلة جزاء فى المونديال.. الحمد لله".



عصام الحضري وزوجته

ونجح عصام الحضرى فى التصدرى لركلة جزاء احتسبها الحكم للمنتخب السعودى فى ثالث مباريات الفراعنة والأخيرة فى كأس العالم 2018 والتى أقيمت فى روسيا، ونفذها فهد المولد، وتصدى عصام الحضرى لها فى الدقيقة 41.

يذكر أن منتخب مصر خسر فى هذه المباراة أمام منتخب السعودية بهدفين مقابل هدف بعدما تقدم عن طريق محمد صلاح إلا أن السعودية سجلت هدفين عن طريق سلمان الفرج وسالم الدوسرى، لتخرج االفراعنة من المونديال بدون نقاط.