شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يواجه الجهراء الكويتى وديا اليوم استعدادا للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بتروجت فى الخامسة إلا الربع مساء اليوم، الاثنين، فريق الجهراء الكويتي، على الملعب الفرعى باستاد بتروسبورت فى التجمع الخامس، فى مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد فى القسم الثاني.

وكان فريق بتروجت استأنف تدريباته عصر أمس الأحد، فى القاهرة، بعدما أنهى معسكره المغلق بالإسكندرية، والذى استمر لمدة أسبوع، شهد خوض الفريق مباراة ودية أمام فريق القيصومة السعودي وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

تأتي المباراة وفقا لخطة الإعداد الموضوعة من قبل الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان، ووافق عليها مجلس إدارة النادي، الذى يوفر كافة سبل الدعم من أجل تحقيق هدف الموسم والحلم المنشود، بالصعود إلى الدوري الممتاز.

ويسعى هيثم شعبان، المدير الفني لفريق بتروجت، لتجربة كافة عناصر الفريق خلال المباريات الودية، من أجل الاستقرار على أفضل تشكيل يبدأ به الموسم الكروي، وتجهيز اللاعبين للمباريات الصعبة التي تنتظرهم في مسابقة دوري الدرجة الثانية.