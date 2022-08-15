شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك والإسماعيلى فى كلاسيكو "ولاد العم" الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الزمالك والإسماعيلى باستاد القاهرة الدولى، فى ختام منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات كلاسيكو أولاد العم .

وظهرت ملامح تشكيل الزمالك التى سيعتمد عليها فى مواجهة الدراويش، ومن المتوقع أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون من:

محمد عواد في حراسة المرمي.

في الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد عبد الغنى - حمزة المثلوثى - حازم إمام.

في الوسط: إمام عاشور - أشرف روقا - عبد الله جمعة - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو.

في الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

ومن المتوقع أن يخوض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد نصر، باهر المحمدي، عصام صبحي

خط الوسط: محمود دونجا، عمر الوحش، أحمد مصطفى

خط الهجوم: أحمد مدبولي، محمد الشامي، عبدالرحمن مجدي.

وتأهل الزمالك لهذا الدور بعدما تخطى فريق الداخلية بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف في دور الـ 32 للمسابقة، بينما تأهل الإسماعيلى بعد الفوز على بتروجت 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى فى نفس الدور.