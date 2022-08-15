شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مسعود يسابق الزمن للعودة إلى المصرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أحمد مسعود، حارس مرمى النادي المصري، برنامجه التأهيلي للتعافى من الإصابة التي تعرض لها فى ذراعه، بعد تعرضه لحادث سير فى وقت سابق، أدت إلى خضوعه لـ 4 عمليات جراحية، ليغيب عن الفريق البورسعيدي.

وقطع أحمد مسعود شوطاً كبيراً فى برنامجه التأهيلي بعد الإصابة، وذلك لاستعادة مستواه وتألقه السابق قبل التعرض للحادث، حيث كان مسعود هو الحارس الأساسي للنادي المصري، وخاض مع الفريق 21 مباراة مع الفريق الأخضر، سواء في الدوري العام أو كأس الكونفدرالية الأفريقية بالنسخة الماضية.

واختير مسعود أكثر من مرة كأفضل حارس في جولات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي ودعها المصري من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام نهضة بركان الذي توج باللقب في نهاية المسابقة.

ويخوض النادى المصرى، بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي، 4 مواجهات قوية قبل نهاية الموسم الجاري، والذى اقترب من نهايته بخوض منافسات الجولة 30 من عمر الدوري العام.

وتبدأ المهمة الأولى للنادي المصري بمواجهة قوية أمام النادي الإسماعيلي، فى اللقاء المقرر إقامته الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 33 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المصري 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفاً أخر.