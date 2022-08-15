الامارات | تركي آل الشيخ يحتفي بالجماهير المغربية في مواجهة ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة ريال مدريد ومضيفه ألميريا أمس في مستهل حملة الريال للدفاع عن لقبه في دوري الدرجة الأولى الإسباني حضورا كبيرا من جماهير ألميريا، وجزء كبير منها من الجالية المغربية المقيمة في المدينة الإسبانية. وارتفع مستوى الإثارة في المباراة بعد أن تقدم ألميريا بهدف عن طريق البلجيكي لارجي رامازاني منذ الدقيقة السادسة، قبل أن يقلب الريال الوضع في الشوط الثاني عن طريق لوكاس فاسكيز، والنمساوي ديفيد ألابا من خلال ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 75، وبعد ثوان من دخوله أرض الملعب بديلا للفرنسي فيرلان ميندي.

وبعد نهاية المباراة قام تركي آل الشيخ رئيس نادي ألميريا، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، بالتغريد على حسابه الرسمي بصورة يحيي خلالها جماهير ألميريا، والتي حضرت بقوة وشجعت بحماسة الفريق حتى صافرة النهاية، حيث كان ألميريا قريبا من تحقيق مفاجأة مدوية أمام بطل أوروبا و"الليغا".