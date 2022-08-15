«شال فيشة شاشة الفار عشان يعمل كوباية شاي».. سمير عثمان يكشف عن واقعة غريبة في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف سمير عثمان، الحكم الدولي السابق، عن واقعة غريبة حدثت في إحدى مباريات الموسم الماضي من بطولة الدوري المصري الممتاز في وجود تقنية فيديو "VAR".

وقال عثمان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور التالتة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق والمذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، إنه "على مدار الموسم الماضي خلال أحد مباريات الدوري المصري الممتاز، أحد الفنيين في المباراة، شال (فيشة) تقنية الفيديو من أجل عمل شاي".

وأضاف الحكم الدولي السابق: "في ذلك الوقت قال حكام المباراة، إنه سيتم عمل تقرير عن هذه الواقعة، ولكن لم يحدث".

وتابع عثمان: "الحكم وقف المباراة وخد موافقة الناديين على استكمال المباراة بدون فار وبعدها الشاشة اشتغلت لما الراجل خلص كوباية الشاي".

وعن صحة ركلة جزاء الأهلي خلال مباراة مصر المقاصة مساء أمس الأحد، قال سمير عثمان: "ركلة جزاء الأهلي صحيحة، لأن الكرة اصطدمت في صدر مدافع المقاصة ثم في يد اللاعب الذي خاطر ومد يده إلى خارج نطاق جسده".