بسبب 3 انذارات.. هل تتم إعادة مباراة الأهلي والمقاصة في كأس مصر؟

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت مباراة الأهلي ومصر المقاصة، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر أمس الأحد جدلاً تحكيمياً، بعد حصول أحد اللاعبين على 3 بطاقات صفراء خلال اللقاء.

وكان لاعب المقاصة هشام حافظ قد تلقى بطاقة صفراء بعد اعتراضه على احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي في الثواني الأخيرة من المباراة، وواصل اللاعب اعتراضه ليشهر له الحكم البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء، وكان اللاعب قد حصل على بطاقة صفراء خلال سير المباراة.

الإنذار الأول كان في الدقيقة الث 66 إثر تدخل قوي على صلاح محسن لاعب الأهلي، ثم حصل على إنذارين متتالين في الوقت بدل الضائع اعتراضًا على ركلة الجزاء، ثم أشهر له البطاقة الحمراء بعد ذلك.

وعقب انتهاء المباراة، قال رضا البلتاجي، الحكم الدولي السابق، في تصريحات تلفزيونية إن ”ما رأيناه أمس في المباراة هو أن الكرة لمست اليد وكنت أتمنى أن يكون هناك زاوية أخرى من الفار لتأكيد القرار، ووفقا للصورة التي عرضت لا أقدر أن أقول غير أنها أقرب لركلة جزاء، واليد خارج حيز الجسم، وبالتالي فهي ركلة جزاء“.

وعن إمكانية إعادة المباراة بسبب حصول لاعب مصر المقاصة على 3 إنذارات، علّق البلتاجي بالقول: ”حصول هشام حافظ لاعب المقاصة على 3 إنذارات خطأ لا يؤثر على سير المباراة ولا يتطلب إعادتها“.

ونجح الأهلي في اجتياز عقبة مصر المقاصة بعد الفوز بهدف نظيف أحرزه رامي ربيعة من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مص.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي، الذي ابتعد عن الصراع على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، في دور الثمانية أمام المقاولون العرب.

وفي مباراة أخرى أقيمت أمس الأحد، تأهل سموحة إلى قبل النهائي بعد الفوز 2-صفر على منتخب السويس، وسيلعب مع الأهلي أو المقاولون.