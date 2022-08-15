شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يبدأ رحلة استكشاف إيسترن كومبانى قبل موقعة الجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز، رحلة استكشاف فريق إيسترن كومبانى بمشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري، لاسيما بعد الانتفاضة التي ظهرت على الفريق مع مدربه علاء عبد العال، للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بالجولة 31 لمسابقة الدوري.

ويستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، دون راحة عقب الانتهاء من مباراته ضد المقاصة أمس في دور الـ16 لبطولة كأس مصر ضمن التحضير لمباراته القادمة ضد ايسترن كومباني ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريكاردو سواريز على دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف ايسترن كومباني والتعرف على أسلوب لعبه وطريقته الدفاعية التي يمتاز بها الفريق تحت قيادة مدربه علاء عبد العال، والتي تعتمد على التكتل الدفاعي مع الاعتماد على الهجمة المرتدة في تهديد مرمى المنافسين، وكذلك الاعتماد على الكرات الثابتة والعرضيات من الطرفين.