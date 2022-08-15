شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الإسماعيلى مع صافرة محمد عادل قبل مواجهة الزمالك الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم التحكيم الذى سيدير مباراة الإسماعيلي والزمالك فى آخر لقاءات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، والمقرر إقامتها اليوم، الاثنين، فى الثامنة مساءً باستاد القاهرة الدولي.

ويدير اللقاء محمد عادل حكم ساحة، ويعاونه أحمد توفيق مساعد أول وشريف عبد الله مساعد ثان وصبري إبراهيم حكمًا رابعًا، وللفيديو محمود دسوقي ومحمد محمود لطفي.

وتعتبر هذه المباراة هى الـ 17 التى يديرها محمد عادل للإسماعيلي طوال تاريخه والـ 6 هذا الموسم والـ 2 أمام الزمالك، وذلك على النحو التالي ..

لعب الإسماعيلى 16 مباراة فاز 6 تعادل 3 خسر 7 له 17 هدفًا عليه 23 هدفًا كلين شيت 6 لقاءات

الدورى العام ..

* يوم 2 فبراير 2014 .. خسر الإسماعيلى من وادى دجلة 1 / 2 بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه / محمد عبد الواحد 2 فى مرمى فريقه الأسبق )

* يوم 8 ديسمبر 2014 .. فاز الإسماعيلى على بيراميدز 2 / 1 بمنتجع الأسيوطى سبورت ( جون آنطوى وحسنى عبد ربه )

* يوم 2 مايو 2015 .. فاز الإسماعيلى على مصر المقاصة 2 / صفر بالفيوم ( عمر الوحش وكينيث أيكى )

* يوم 4 مايو 2016 .. فاز الإسماعيلى على بتروجيت 1 / صفر بالإسماعيلية ( مروان محسن من ضربة الجزاء )

* يوم 2 أبريل 2017 .. خسر الإسماعيلى من مصر المقاصة 2 / 3 بالفيوم ( دييجو كالديرون وعماد حمدى )

* يوم 25 مايو 2017 .. تعادل الإسماعيلى مع وادى دجلة صفر / صفر بالقاهرة

* يوم 18 فبراير 2018 .. خسر الإسماعيلى من إنبى صفر / 2 بالقاهرة

* يوم 24 سبتمبر 2020 .. خسر الإسماعيلى من بيراميدز 1 / 3 بالإسماعيلية ( محمد مخلوف)

* يوم 3 أبريل 2021 .. خسر الإسماعيلى من سيراميكا كيلوباترا 1 / 2 بالإسماعيلية ( فخر الدين بن يوسف من ضربة جزاء)

* يوم 27 أكتوبر 2021 .. خسر الإسماعيلى من الأهلى صفر / 4 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية

* يوم 16 مارس 2022 .. فاز علي الاتحاد 2 / 1 بالإسكندرية ( محمد الشامي ومحمد عادل )

* يوم 15 مايو 2022 .. فاز على سيراميكا 2 / صفر بالإسماعيلية ( باهر المحمدي من ضربة جزاء وعبد الرحمن مجدي ).

* يوم 28 يونيه 2022 .. تعادل مع غزل المحلة صفر / صفر بالمحلة

كأس مصر ..

* يوم 7 مايو 2018 .. خسر الإسماعيلى من الزمالك 1 / 4 ( محمد صادق )

* يوم 23 أكتوبر 2018 .. فاز الإسماعيلى على المقاولون العرب 1 / صفر ( كريم بامبو)

كأس رابطة الأندية المحترفة ..

* يوم 21 يناير 2022 .. تعادل الإسماعيلى مع البنك الأهلى 1 / 1 ( وجيه عبد الحكيم)

– 4 ضربات جزاء للإسماعيلى ..

* فى مباراة بتروجيت 2016

* فى مباراة إنبى 2018

* فى مباراة سيراميكا 2021

* فى مباراة سيراميكا 2022

– 5 ضربات جزاء على الإسماعيلى ..

* 2 فى مباراة بيراميدز 2014

* فى مباراة إنبى 2018

* فى مباراة سيراميكا 2021

* فى مباراة الأهلى 2021

– الإنذارات لـ 31 لاعبًا ..

* 3 إنذارات لـ عماد حمدى وباهر المحمدي

* إنذارين لكلا من محمود عبد العزيز وبهاء مجدى ومحمد عادل جمعه ومحمود عبد العاطي دونجا

* إنذار لكلا من سامح عبد الفضيل ومحمود حمد وجمال حسانين ومحمد فتحى وعمر الوحش ومحمد أبو المجد ” بوشا ” وكريم بامبو وريتشارد بافور ومحمد صادق وكريستوفر مندوجا وعمر فتحى ” سافيولا ” ومحمود البدرى وهمام طارق ومحمد عمار وإبراهيم أبو اليزيد وبيكيتى دى سيلفا ومحمد مخلوف ومحمد هاشم ومروان الصحراوي وأحمد مدبولى وعبد الرحمن مجدى وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزي وأحمد مصطفي ومحمد عبد السميع

– الطرد لـ 2 لاعبين ..

* بعد إنذارين لكلا من محمود عبد العزيز ومحمد عادل جمعه