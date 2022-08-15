شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك والإسماعيلي فى الكأس الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والإسماعيلي في الثامنة مساءً باستاد القاهرة الدولى، في بطولة كأس مصر.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين المباراة ودخول وخروج الجماهير، وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

وتنتشر الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية بإستاد القاهرة قبل ساعات من إنطلاق المباراة تمهيدا لاستقبال الجماهير، فيما يغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.

ويتسلح الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، بالانتفاضة التي حققها الدراويش فى الأسابيع الأخيرة للمسابقة والتى أدت لتحسين موقعه فى جدول المسابقة وهروبه من شبح الهبوط.

ونجح حمزة الجمل فى إعادة البسمة على وجوه جماهير الدراويش فى واحدة من أصعب مواسم الفريق عبر التاريخ، واستطاع الفريق أن يسير بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالى بجدول مسابقة الدورى العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ توليه المسئولية يوم 2 مايو الماضي.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاسماعيلى اليوم الاثنين فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.