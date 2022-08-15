شكرا لقرائتكم خبر عن روى فيتوريا يزور نادى فيوتشر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا زيارته للأندية، ويتواجد اليوم، الاثنين، فى تدريبات نادي فيوتشر للاجتماع بالجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر، بعد زيارة الجهاز الفني للمنتخب أندية الزمالك والأهلي وسموحة والاتحاد السكندري وفاركو وبيراميدز؛ للتعرف عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفرق في الدوري الممتاز.

واستقبل نادي بيراميدز الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، أمس السبت، فى إطار زياراته لأندية الدوري المصري الممتاز، وعقد جلسات مع الأجهزة الفنية لمناقشة شكل التحضيرات خلال المرحلة المقبلة، وخطط الإعداد وتنسيقها بين الأندية والمنتخب.

وحرص اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي بيراميدز، وأحمد زاهر المدير الإداري، على استقبال مدرب المنتخب الذى حضر بصحبة جهازه المعاون، وبحضور عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، في ملعب الدفاع الجوي.