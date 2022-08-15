شكرا لقرائتكم خبر عن روى فيتوريا يزور نادى فيوتشر اليوم والان مع تفاصيل الخبر
واستقبل نادي بيراميدز الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، أمس السبت، فى إطار زياراته لأندية الدوري المصري الممتاز، وعقد جلسات مع الأجهزة الفنية لمناقشة شكل التحضيرات خلال المرحلة المقبلة، وخطط الإعداد وتنسيقها بين الأندية والمنتخب.
وحرص اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي بيراميدز، وأحمد زاهر المدير الإداري، على استقبال مدرب المنتخب الذى حضر بصحبة جهازه المعاون، وبحضور عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، في ملعب الدفاع الجوي.
ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 49 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 11مباراة وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبو فيوتشر 45 هدفا واستقبلت شباكهم 31.