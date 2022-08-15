شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. منتخب مصر يتعادل مع عمان ويفوز على تونس ويخسر من مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب مصر ودياً مع سلطنة عمان بهدف لكل منهما فى مثل هذا اليوم 15 أغسطس 2012، تقدم منتخب مصر عن طريق أحمد حسن مكى فى الدقيقة "60"، وتعادل عبدالعزيز القوبالى في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

تشكيل منتخب مصر بقيادة الأمريكي بوب برادلي في هذه المباراة جاء مكونا من:

عصام الحضري، أحمد المحمدي صالح، محمود علاء (إسلام رمضان)، وائل جمعة، أحمد سمير فرج، حسام عاشور (حسام حسن)، محمد ناصر النني، حسنى عبدربه، أحمد تمساح (باسم علي)، أحمد حسن مكي، مروان محسن (أحمد مجدي سعد).

وفى مثل هذا اليوم 15 أغسطس 1992، خسر منتخب مصر بقيادة محمود الجوهرى أمام مالاوى على ملعبها بهدف دون رد فى أولى مباريات المنتخب بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 1994 بتونس، وكانت المجموعة تضم كلا من مالي، مالاوى، المغرب، مصر، والطريف أن مالاوى هو أضعف فرق المجموعة.

تشكيل منتخب مصر فى هذه المباراة جاء مكونا من : أحمد شوبير، هادى خشبة، أيمن رجب، فوزى جمال، أحمد قناوي، أحمد رمزي، أسامة عرابي (رضا عبدالعال)، إسماعيل يوسف، أحمد الكأس، أيمن منصور، حسام حسن.

وفى مثل هذا اليوم 15 أغسطس 1983 سجل علاء نبيل، مهاجم المقاولون العرب الشاب القادم من الشمس، هدف الفوز لمنتخب مصر على نظيره التونسى، فى ذهاب الدور النهائى لتصفيات الأمم الأفريقية، والتى أقيمت فى كوت ديفوار 1984، جاء هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 15 من الشوط الأول، فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة وسط حشد جماهيرى كبير، وتأهل المنتخب للبطولة التى أقيمت فى كوت ديفوار ولكنه لم يحقق اللقب.

جاء تشكيل المنتخب المصرى بقيادة الراحل محمد عبده صالح الوحش مكون من: ثابت البطل "الأهلى" لحراسة المرمى "كابتن المنتخب"، على شحاتة "المقاولون العرب"، ماهر همام "الأهلى"، إبراهيم يوسف "الزمالك"، ربيع ياسين "الأهلى" لخط الظهر، مجدى عبدالغنى "الأهلى"، شوقى غريب "غزل المحلة"، مختار مختار "الأهلى" لخط الوسط، طاهر أبوزيد "الأهلى"، عماد سليمان "الإسماعيلى"، علاء نبيل "المقاولون العرب".

ودفع بكل من محمود الخطيب "الأهلى"، وحمدى نوح "المقاولون العرب" بدلا من طاهر أبوزيد، وعماد سليمان على الترتيب.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.