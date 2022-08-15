شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. أحمد فتحى يهدى كأس مصر للنادى الأهلى على حساب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلى فوزاً صعباً على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف ليعلن تتويجه بطلا لكأس مصر للمرة رقم 36 فى تاريخه فى مثل هذا اليوم 15 أغسطس 2017.

نجح المارد الأحمر فى تحويل تأخره أمام المصرى البورسعيدى فى الوقت الإضافى إلى فوز غالٍ فى الدقيقة الأخيرة، تقدم المصرى بهدف للبديل عبد الله بيكا قبل نهاية الشوط الإضافى الأول، وتعادل البديل عمرو جمال قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، قبل أن يحسم أحمد فتحى اللقب فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع (الدقيقة 122) فى المباراة التى أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية، أدار المباراة، الحكم النرويجى سفين أودفر.

جاء تشكيل الأهلي بقيادة حسام البدرى الفائز باللقب بعد محاولتين فاشلتين أمام الزمالك فى المباراة النهائية مكونا من: شريف إكرامي، أحمد فتحي، رامى هشام ربيعة، محمد نجيب، التونسى على معلول، حسام عاشور "كابتن الفريق"، عمرو السولية، مؤمن زكريا، عبد الله السعيد، وليد سليمان، النيجيرى جونيور أجاي.

ونزل كل من صالح جمعة عواد بدلا من وليد سليمان ق65، أحمد حمودى بدلا من مؤمن زكريا فى الدقيقة العاشرة للشوط الثالث، عمرو جمال بدلا من حسام عاشور فى بداية الشوط الرابع.

تشكيل المصرى بقيادة حسام حسن فى المباراة النهائية جاء مكونا من: أحمد مسعود، كريم العراقي، إسلام صلاح، أحمد أيمن منصور، محمد حمدي، فريد شوقي، عمرو موسي، عبد الله جمعة عواد، حمادة ناصر، محمد جمال الشامي، أحمد جمعة.

ونزل كل من عبد الله بيكا بدلا من أحمد أيمن منصور للإصابة فى الدقيقة 52، أحمد موسى كابوريا بدلا من حمادة ناصر فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبرمحلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.