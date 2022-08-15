شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائى بطولة العالم لناشئى الاسكواش ومصر تضمن لقب الناشئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الاثنين، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة العالم لناشئي الاسكواش، والتى تستضيفها مدينة نانسي الفرنسية، ونجح أحفاد الفراعنة فى حجز 5 مقاعد بهذا الدور، من بينهم 4 مشاركات للناشئات وبذلك تضمن مصر لقب الناشئات وتنافس على لقب الناشئين.

وتأهل كل من: محمد زكريا، أمينة عرفي، فيروز أبو الخير، كنزي أيمن، وسلمى الطيب، إلى الدور نصف النهائي.

وجاءت مباريات المصريين في الدور نصف النهائي اليوم كالتالي:

كنزي أيمن وسلمى الطيب

فيروز أبو الخير وأمينة عرفي

محمد زكريا والهولندي روان داميينغ

بينما جاءت مباريات تحديد المراكز كالتالي:

عمر عزام والأمريكي أراف بهاجواتي

ملك خفاجي والهندية أناهات سيننغ

ناردين جرس والانجليزية أسيا هاريس

وتترأس آمنة الطرابلسى، عضو مجلس إدارة اتحاد الاسكواش، البعثة المصرية التى تضم 12 لاعباً ولاعبة يمثلون مصر فى المباريات المختلفة.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: كريم التركي، محمد ناصف، محمد زكريا، سلمان شريف، عمر عزام ، عمر سعيد صبحي، كنزي أيمن صابر، فيروز إيهاب، أمينة عرفي، سلمى الطيب، ملك خفاجي، ناردين جرس، وذلك تحت قيادة المدرب أحمد المطعنى.

يذكر أن البطل المصري مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الثالث عالمياً حالياً لرجال الاسكواش، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً حالياً لسيدات الاسكواش، هما أبطال آخر نسخة أقيمت ببطولة العالم للناشئين، والتي استضافتها ماليزيا عام 2019.