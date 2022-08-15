موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى الليلة فى كأس مصر والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة الليلة اللقاء المصيرى الذى يجمع الزمالك والإسماعيلى باستاد القاهرة الدولى فى ختام منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات كلاسيكو أولاد العم.





موعد مباراة الزمالك والإسماعيلىتقام مباراة الزمالك والإسماعيلى في الثامنة مساءً باستاد القاهرة الدولى، وطالب فيريرا المدير الفني للزمالك لاعبيه بتوخى الحذر من مفاجأت الكأس لضمان الحفاظ على اللقب مشددًا على ضرورة التركيز لحسم المباراة مبكرًا.





غيابات الزمالك أمام الإسماعيلىيغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.





الإسماعيلى يتسلح بانتفاضة الدوري لعبور موقعة الكأسويتسلح الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، بالانتفاضة التي حققها الدراويش فى الأسابيع الأخيرة للمسابقة والتى أدت لتحسين موقعه فى جدول المسابقة وهروبه من شبح الهبوط.

ونجح حمزة الجمل فى إعادة البسمة على وجوه جماهير الدراويش فى واحدة من أصعب مواسم الفريق عبر التاريخ، واستطاع الفريق أن يسير بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالى بجدول مسابقة الدورى العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ توليه المسئولية يوم 2 مايو الماضي.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلىتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاسماعيلى اليوم الاثنين فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.