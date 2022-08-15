شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. لحظات عائلية فى حياة أحمد ياسر ريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد أحمد ياسر ريان لاعب الأهلى الذى أنهى إعارته فى صفوف ألتاى سبور التركى من أبرز النجوم المهتمين بالأجواء العائلية. ونجد دائما ريان يحرص على النزهة مع أشقائه وزوجته، فضلا عن استقلال أسرته فى تركيا عندما كان محترفا. ويرصد دائما ريان صورا تجمعه بعائلته على صفحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

ورحب البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، باستمرار أحمد ياسر ريان مهاجم الفرق الأحمر والعائد من رحلة إعارة في الموسم الماضي إلى نادى ألتاي سبور التركي، في التدريبات الجماعية للأهلي، رغم أن اللاعب غير مقيد في قائمة الفريق ولن يستفيد من جهوده حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك ليكون تحت مراقبته ويتم تقييمه من الاستمرار في صفوف الفريق الأحمر أو يتم الموافقة على إعارته لأيا من الأندية المهتمة بالحصول على خدماته في الموسم المقبل، في ظل رغبة اللاعب في حسم مصيره سواء من البقاء وقيده في قائمة الأهلي بالموسم المقبل أو الرحيل.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات عائلية من حياة أحمد ياسر ريان فى الصور التالية: