شكرا لقرائتكم خبر عن نونو ألميدا يطالب فاركو بسرعة تدعيم 3 مراكز فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى نونو الميدا، المدير الفني لفاركو، من مسئولي ناديه سرعة التعاقد مع مهاجم سوبر وجناح أيمن وآخر أيسر فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعداداً للموسم الجديد.

وطلب مجلس إدارة نادى فاركو من الجهاز الفنى لفريق الكرة بقيادة البرتغالى نونو ألميدا إعداد تقرير شامل للفريق، يتضمن تقييم كل عناصر الفريق وتحديد اللاعبين الراحلين، وكذلك المراكز الشاغرة التى تحتاج للدعم، استعداداً لانطلاق فترة الانتقالات الصيفية.

ويجهز نادى فاركو سياسة جديدة فى ملف التعاقدات الجديدة تشمل مجموعة من الشروط والمتطلبات لضمان تحقيق الإضافة الفنية المنتظرة، والعمل على تطوير قدرات الفريق للأفضل.

ونجح فاركو فى تقديم موسم متميز رغم أنه الموسم الأول للفريق البرتقالى بدورى الأضواء والشهرة، ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

ويستعد فاركو لمواجهة الزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث فاركو عن انتصار جديد يعدل مسار الفريق بجدول الدوري فى الاسابيع الاخيرة للمسابقة بعد الفوز على البنك الاهلى بالجولة الأخيرة للمسابقة بهدف دون رد سجله أحمد عبد العزيز مودى من ركلة جزاء.