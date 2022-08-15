شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الإسماعيلى الليلة فى كلاسيكو "ولاد العم" بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك تحدياً صعباً فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، حينما يواجه الإسماعيلى باستاد القاهرة الدولى فى ختام منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات كلاسيكو أولاد العم.

وتأهل الزمالك لهذا الدور بعدما تخطى فريق الداخلية بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف في دور الـ 32 للمسابقة، بينما تأهل الإسماعيلى بعد الفوز على بتروجت 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى فى نفس الدور.

وينتظر المصرى البورسعيدى الفائز من مواجهة الزمالك والإسماعيلى ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر، ويتطلع الفارس الأبيض للإطاحة بالدراويش ضمن خطته للحفاظ على لقبه كبطل للمسابقة الذى توج به منذ أيام قليلة بعد الفوز على الاهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، فى المقابل يسعى الإسماعيلى للتتويج بلقبه الثالث في بطولة كأس مصر والتي توج بها في نسختين سابقتين.

وتعد هذه المواجهة رقم 20 فى تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلى فى بطولة الكأس، حيث تواجه الزمالك مع الإسماعيلى 19 مباراة فى بطولة كأس مصر، فاز الأبيض فى 15 مباراة بينما حقق الإسماعيلى الفوز فى مباراتين فقط، وتعادلا فى مباراتين انتهت لصالح الزمالك بركلات الترجيح.

والتقى الزمالك والإسماعيلى فى النسخة الماضية من كأس مصر أيضاً فى دور الستة عشر، وفاز الفارس الأبيض بهدف دون رد سجله أشرف بن شرقى.

ونجح نادى الزمالك خلال المباريات الأخيرة فى رفع رصيده إلى 9 انتصارات متتالية منذ التعادل مع النادى الأهلى فى الدور الثانى من الدورى، ليفصله 6 نقاط فقط عن الحفاظ على لقبه كبطل للدوري للموسم الثانى على التوالي.

من جهته طالب فيريرا المدير الفني للزمالك لاعبيه بتوخى الحذر من مفاجأت الكأس لضمان الحفاظ على اللقب مشدداً على ضرورة التركيز لحسم المباراة مبكراً.

ويغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.

وفى المقابل، يتسلح الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل بالانتفاضة التى حققها الدراويش في الأسابيع الأخيرة للمسابقة، والتى أدت لتحسين موقعه فى جدول المسابقة وهروبه من شبح الهبوط.

ونجح حمزة الجمل فى إعادة البسمة على وجوه جماهير الدراويش فى واحدة من أصعب مواسم الفريق عبر التاريخ، واستطاع الفريق أن يسير بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالى بجدول مسابقة الدورى العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ توليه المسئولية يوم 2 مايو الماضي.

ولعب الدراويش خلال هذه الفترة 13 مباراة بمسابقة الدورى، فاز 7 تعادل 4 خسر 2، له 16 هدفًا عليه 11 هدفًا، كلين شيت 8 لقاءات.