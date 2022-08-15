جدول مباريات اليوم.. الزمالك ضد الإسماعيلي.. وأول مواجهة لليفربول على "أنفيلد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

تقام اليوم الإثنين عدة مباريات حول العالم، لعل أبرزها مواجهة نارية بين الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر، ومباراة بين ليفربول، الذي يضم المصري محمد صلاح، وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويستضيف الزمالك، حامل لقب كأس مصر في نسخته الماضية، نظيره الإسماعيلي على ستاد القاهرة في ختام دور الـ16 من البطولة.

من جانبه، يلعب ليفربول أول مباراة على "أنفيلد" هذا الموسم حين يستقبل كريستال بالاس في ختام الجولة الثانية من البريميرليج.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة:

كأس مصر

- الساعة 08:00 مساءً.. الزمالك والإسماعيلي.. أون تايم سبورتس 1

الدوري الإنجليزي

- الساعة 09:00 مساءً.. ليفربول وكريستال بالاس.. بي إن سبورتس بريميوم 1

- الساعة 07:30 مساءً.. خيتافي وأتلتيكو مدريد.. بي إن سبورتس 1

- الساعة 06:30.. هيلاس فيرونا ونابولي.. أبوظبي الرياضية بريميوم 1

- الساعة 08:45 مساءً.. يوفنتوس وساسولو.. أبوظبي الرياضية بريميوم 1