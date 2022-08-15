مرتضى منصور: الزمالك يرفض عودة محمد صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن رفض محمد صبحي، حارس فاركو حاليا، العودة إلى القلعة البيضاء.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة ناديه: "أحد لاعبي الزمالك الكبار تواصل مع محمد صبحي حارس فاركو بشأن العودة إلى الفريق فرد قائلا إنه لا يرغب في اللعب مع الفريق".

وأضاف: "أقول له الزمالك لا يشرفه أن تمر من أمام أسواره، أنت كل مباراة تستقبل 4 و5 أهداف، كنت تبكي لكي أمنحك 100 جنيه، الآن لا ترغب في اللعب مع الزمالك؟".

وتابع: "الزمالك هو من قال شكرا لكل من طارق حامد ومحمد أبوجبل، الذي يرغب الآن في العودة والاعتذار للجمهور، لكن هذه قضية أخرى، عودته مرهونة بقرار جيسوالدو فيريرا مدرب الفريق".

وأتم: "فيريرا لم يرفض عودة أبو جبل لكنه كان مستاء من تصرفات طارق حامد، أبو جبل له بديل هو محمد عواد لكن طارق لم يكن له بديل".