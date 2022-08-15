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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت شبكة "BT sports" البريطانية، عن التشكيل الأفضل في تاريخ المسابقة منذ إطلاقها قبل نحو 30 عاما، الذي أشعل حالة من الجدل بسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كيف أثار تشكيل الدوري الإنجيزي التاريخي الجدل؟

وجاءت نتائج التصويت الذي أعلنت عنه القناة البريطانية التي تنقل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بناء على تصويت الجماهير، وهي العملية التي شارك فيها نحو 200 ألف مشجع.

وضمت التشكيلة 3 لاعبين فقط من الذين يلعبون في الوقت الحالي، أبرزهم المصري محمد صلاح، والذي يتواجد ضمن أفضل 20 هدافا في تاريخ المسابقة، بالإضافة إلى تواجد الهولندي فيرجيل فان دايك، والبلجيكي كيفن دي بروين، الفائز بجائزة أفضل لاعب من الرابطة في الموسم الماضي.

في المقابل، غاب عن التشكيلة العديد من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي على مر التاريخ، في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: بيتر شمايكل.

خط الدفاع: أشلي كول – فيرجيل فان دايك – ريو فيردناند – جاري نيفل.

خط الوسط: ستيفن جيرارد – كيفين دي بروين – باتريك فيرا.

خط الهجوم: محمد صلاح – آلن شيرار – تيري هنري.



وعلى الرغم من أن التصويت تم بناء على تصويت الجماهير، فإن الجماهير عبرت عن غضبها من تلك الاختيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت معظم الانتقادات بسبب غياب كريستيانو رونالدو، وكذلك الإنجليزي جون تيري، مدافع تشيلسي التاريخي، وزميله السابق التشيكي بيتر تشيك، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق.

وضمن منافسات الجولة الثانية، من الدوري الانجليزي الممتاز، يستعد محمد صلاح للمشاركة في مواجهة ليفربول ضد كريستال بالاس اليوم الاثنين.

اندلع اشتباك حاد بين مدربي تشيلسي وتوتنهام، الإيطالي أنطونيو كونتي، والألماني توماس توخيل، في المباراة التي جمعت فريقيهما اليوم الأحد لحساب الجولة الثانية من منافسات "البريمرليغ".

وانتهت المباراة، التي احتضنها ملعب "ستامفورد بريدج"، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين.

وشهدت الدقيقة الـ68 من المواجهة شجارا قويا بين مدربي الفريقين، إثر تسجيل هويبيرغ هدف تقليص الفارق لتوتنهام.



وكان كونتي يحتفل بطريقة جنونية بالهدف، مما جعل توخيل يدخل معه في تدافع وتراشق قوي، رصدته كاميرا المباراة وعدسات المصورين.

وبعد نهاية المباراة، صافح كونتي نظيره توخيل إلا أن الأخير بدا غاضبا كون الإيطالي لم ينظر إليه ما أدى إلى مشادة بينهما مرة أخرى ليشهر الحكم بطاقة حمراء في وجهيهما.

خطف توتنهام تعادلا "قاتلا" بنتيجة 2-2 من مضيفه تشيلسي اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثنائية تشيلسي كاليدو كوليبالي، ورييس جيمس في الدقيقتين 19 و77، بينما سجل هدفي توتنهام إميل هويبرغ، وهاري كين في الدقيقتين 68، و"90+6".

وبهذه النتيجة رفع تشيلسي وتوتنهام رصيدهما إلى 4 نقاط لكل منهما.

أبدى مدرب مانشستر يونايتد، إيريك تين هاغ، استياءه وخيبة أمله بعد الخسارة الكبيرة التي تكبدها فريقه برباعية نظيفة أمام برينتفورد، أمس السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاغ في تصريحات عقب المباراة: "هذه مسؤوليتي لتقديم تفسير. من الواضح أن المستوى كان فقيرا للغاية، وعندما ترتكب أخطاء مثل تلك، لا يمكنك الفوز بالمباراة".

وأضاف: "الأمر يتعلق بتحمل المسؤولية في أرض الملعب. لا يمكن أن ترتكب مثل تلك الأخطاء. علينا التعامل مع خيبة الأمل والتعامل بإيمان أكبر في أرض الملعب".

وأردف: "عليك الاستعداد للمباراة وللقتال كفرد وكمجموعة. علينا دفع بعضنا البعض. ما قدمناه لم يكن جيدا. من الواضح أننا بحاجة للاعبين، لكن لا أريد التفكير في ذلك الأمر حاليا. اللاعبون الجيدون الذين نملكهم كان يتوجب عليهم تقديم ما هو أفضل".

وأتم: "كنت أمل أن نحظى ببداية أفضل، لكن سأواصل الإيمان لرؤيتي بعض الأمور الجيدة، ولكن ما قدمناه في أول مباراتين مخيب للآمال".

وتمكن برينتفورد من تسجيل أهدافه الأربعة في الشوط الأول، عن طريق بيليندا جوشوا داسيلفا، وماثياس يانسين، وبن ميي، وبريان مبيومو، في الدقائق 10، و17، 30، و35 على الترتيب.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية، أن برينتفورد أصبح ثالث فريق يسجل أربعة أهداف ضد مانشستر يونايتد في الشوط الأول من مباراة في الدوري الإنجليزي بعد توتنهام في أكتوبر 2020، وليفربول في أكتوبر 2022.



وبهذه النتيجة، رفع برينتفورد رصيده إلى ست نقاط من فوزين في مباراتين، بينما بقي مانشستر يونايتد بلا رصيد علما بأنه تكبد الخسارة في الجولة الأولى على يد برايتون بنتيجة 1-2.