شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبحث عن نقاط الإسماعيلى للهروب من منطقة الخطر فى جدول الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النادى المصرى، بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي، 4 مواجهات قوية قبل نهاية الموسم الجاري، والذى اقترب من نهايته بخوض منافسات الجولة 30 من عمر الدوري العام.

وتبدأ المهمة الأولى للنادي المصري بمواجهة قوية أمام النادي الإسماعيلي، فى اللقاء المقرر إقامته الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام.

وخسر النادي المصري في مباراته الأخيرة أمام النادي الأهلي بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري العام.

وتعد هذه الهزيمة الثانية للجهاز الفني للفريق البورسعيدي بقيادة حسام حسن، بعد الخسارة التي تلقاها فى وقت سابق من إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف، وذلك منذ توليه الإدارة الفنية للمصري في يونيو الماضي خلفاً للتونسي معين الشعباني.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 33 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المصري 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفاً أخر.

وجاءت المباريات المتبقية للمصري في الدوري كالتالي:

ـ المصري والإسماعيلي في الجولة 31: 18 أغسطس على ستاد برج العرب

ـ المصري والبنك الأهلي في الجولة 32: 23 أغسطس على ستاد برج العرب

ـ المصري والزمالك في الجولة 33: 26 أغسطس على ستاد برج العرب

ـ المصري والمقاولون العرب في الجولة 34: 29 أغسطس على ستاد برج العرب