شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يحسم مصير سعد سمير وأحمد عاطف قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع ثنائي فيوتشر أحمد عاطف وسعد سمير لاختبار طبي على هامش تدريبات الفريق المقرر إقامتها اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة سيراميكا فى اللقاء الذي يجمع الفريقين الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان أحمد عاطف قد عانى من إجهاد فى العضلة الخلفية، بينما تعرض سعد سمير لكدة قوية في الكاحل خضع على إثرها لجلسات علاجية، عقب مشاركتهما في المباراة الماضية أمام سموحة والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويعكف الجهاز الفني لفيوتشر، بقيادة علي ماهر، على مراجعة المباريات السابقة لفريق سيراميكا بالدوري العام، وآخرها التعادل مع إنبي سلبياً فى الجولة 30، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى أبناء أحمد سامي.

من ناحية أخرى، يستقبل الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، اليوم الاثنين، الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا والذي من المقرر أن يزور تدريبات نادي فيوتشر للاجتماع بالجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر، بعد زيارة الجهاز الفني للمنتخب أندية الزمالك و الاهلي و سموحه و الاتحاد السكندري و فاركو و بيراميدز للتعرف عن بعض الامور الفنية الخاصة بالفرق في الدوري الممتاز .

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 49 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 11مباراة وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبو فيوتشر 45 هدفا واستقبلت شباكهم 31.