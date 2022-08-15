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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خطف توتنهام تعادلا "قاتلا" بنتيجة 2-2 من مضيفه تشيلسي اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

توتنهام يخطف تعادلا "قاتلا" بنتيجة 2-2 من مضيفه تشيلسي

وأحرز ثنائية تشيلسي كاليدو كوليبالي، ورييس جيمس في الدقيقتين 19 و77، بينما سجل هدفي توتنهام إميل هويبرغ، وهاري كين في الدقيقتين 68، و"90+6".



وبهذه النتيجة رفع تشيلسي وتوتنهام رصيدهما إلى 4 نقاط لكل منهما.

انتهى الديربي اللندني بلا خاسر، تعادل تشيلسي مع ضيفه توتنهام (2-2) بعد مباراة مثيرة في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

تقدم أصحاب الأرض في النتيجة مرتين عبر كاليدو كوليبالي ثم ريس جيمس في الدقيقتين 19 و77، وتعادل الضيوف بهدفين لإيميل هويبرج وهاري كين في الدقيقتين 69 و96.



اكتفى قطبا لندن بنقطة واحدة، ليرفع الفريقان رصيدهما إلى 4 نقاط.

على الورق كان تشيلسي الأقوى والأخطر على مرمى هوجو لوريس، حارس توتنهام، حيث استفاد توماس توخيل، مدرب "البلوز"، بشكل كبير من الصفقات الجديدة.

تقدم تشيلسي بهدف سجله كوليبالي بعد عرضية من الظهير الأيسر كوكوريلا، كما أضاع المدافع السنغالي فرصة أخرى بركلة مقصية فوق العارضة.

وصنع رحيم سترلينج فرصة ثمينة لكاي هافيرتز في الشوط الأول، كما مرر كرة الهدف الثاني لريس جيمس، وكاد مهاجم مانشستر سيتي السابق أن يسجل لتشيلسي، إلا أن تسديدته مرت فوق العارضة.

كما صنع كالاجر الذي شارك بديلا في الشوط الثاني فرصة ثمينة لماسون ماونت، ولكنه سدد الكرة فوق العارضة.

في المقابل، عجز أنطونيو كونتي مدرب توتنهام كثيرا عن استغلال أسلحته الهجومية، وتعطل مفعول المرتدات.



ورغم قلة فرص توتنهام، إلا أنها شكلت خطورة كبيرة، بسبب ثغرة واضحة في الدفاع الأزرق، هي الظهير الأيمن ريس جيمس.

في الشوط الأول، أضاع سيسينيون انفرادا تاما مسددا الكرة في جسد إدوارد ميندي، وفي الثاني، أضاع هاري كين انفرادا آخر، بسبب سوء تمركز "ريس جيمس" وتغطية التسلل.

تجرأ "كونتي" في الدقائق الأخيرة، ورمى بأوراقه الرابحة من على مقاعد البدلاء ريتشارليسون وبيريسيتش ولوكاس مورا وبيسوما مكان هيونج مين سون وبنتانكور وإيمرسون.

في المقابل، لم ينتبه توماس توخيل لخطورة توتنهام وركلاته بجوار الراية الركنية، حيث تصدى إدوارد ميندي لرأسية خطيرة من بين دافيز، وبعدها بثوان قليلة، سجل هاري كين هدف التعادل في وقت قاتل.

سيطرت حالات الشجار بين الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي، ونظيره في توتنهام، الإيطالي أنطونيو كونتي على أجواء ما بعد الديربي.

وخطف توتنهام تعادلا مجنونا أمام مضيفه تشيلسي بنتيجة 2-2 في موقعة الديربي اللندني التي جمعت بين الفريقين.



وشهدت المباراة شجارا متكررا بين توخيل وكونتي، وهو الأمر الذي سيطر على تصريحاتهما بعد المباراة المجنونة.

توماس توخيل

وقال توخيل لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "رأيت أنه عندما نتصافح فإنه يجب أن ننظر في أعين بعضنا البعض، كان لديه رأي مختلف".

وأضاف: "عامة لم يكن ذلك ضروريًا بالنسبة لي، وفي الحقيقة هناك الكثير من الأشياء لم تكن ضرورية في هذه المباراة".

وتابع: "ومع كل ما حدث، ليس لدي شعور سيء وأنا متأكد من أنه لن يملك أيضا أي مشاعر سلبية ضدي، كانت هذه المباراة شديدة ومقاعد المدربين قريبة للغاية، لقد استمتعت وأعتقد أنه لدي نفس الشهور، لا شيء سيء".

وعن القرارات التحكيمية، قال توخيل: "ليس لدي أي فكرة كيف أن الهدف الأول ليس تسللا أو كيف يمكن للاعب واحد أن يسحب شعر أحدهم ويبقى في الملعب ولا يطرد، كنا رائعين ونحن من نستحق الانتصار".

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وأردف: "ربما يكون من الأفضل إذا لم يحكم أنتوني تايلور مباريات تشيلسي، لكن لدينا أيضًا تقنية حكم الفيديو المساعد".

واختتم: "منذ متى يمكن للاعبين شد الشعر، أنا لا ألومه، لكن يجب على حكم الفيديو المساعد أن يتدخل في مثل هذه المواقف، وبالعودة إلى المباراة، أنا لا أشعر بالإحباط بل أنا أسعد مدرب في العالم، لقد لعبنا في الواقع بشكل رائع".

ويرى توخيل أن الهدف الأول لتوتنهام كان لا يفترض أن يحتسب كون بدايته جاءت من خطأ للأوروجواياني رودريجو بينتاكور لاعب توتنهام على الألماني كاي هافيرتز.

فضلا عن ذلك، فإنه كان هناك إمكانية تعرض روميرو لاعب توتنهام للطرد بسبب شده شعر مارك كوكوريلا ظهير تشيلسي.

بدوره، قال توخيل: "ليس الأمر مهمًا فيما يخص الشجار مع توخيل أو حتى ما قيل عن ما حدث بيني وبين لاعب تشيلسي كوفاسيتش، الشيء الأكثر أهمية هو كرة القدم والحديث عن كرة القدم".

وأوضح: "بصراحة، أظهر لي الحكم بطاقة حمراء لكنه لم يفهم ديناميكية ما حدث، لكن حسنًا، يجب أن أقبل لكني أكرر أنها ليست مشكلة كبيرة. المشكلة بيني وبين المدرب الآخر وليست مع الحكم".

واستطرد: "أعتقد أن الاحتفال من كلا الجانبين كان جيدًا حقًا (يضحك)، الجري ثم القفز، يمكنك فهم الوضع، أعتقد أن هذه المباراة مهمة لكلا الناديين".

وواصل: "كانت هذه المباراة صعبة للغاية بالنسبة لنا، يجب أن أكون صادقًا، أظهر تشيلسي اليوم أنه أفضل منا، يمكننا أن نفعل ما هو أفضل".

وأتم: "حصلنا على نقطة وأظهرنا في رأيي شخصيتي وشخصيتي وأراد اللاعبون البقاء في المباراة حتى النهاية لكن لاعبي فريقي يعرفون ما هي أفكاري، يمكننا أن نفعل ما هو أفضل".